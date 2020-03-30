Стало известно, сколько киевлян заразилось коронавирусом

По состоянию на 10:00 30 марта на Киевщине уже два летальных случая от коронавируса (COVID-19). Кроме того, было подтверждено 102 случая заболевания в Киеве. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

В Киевской области зафиксировано 49 подтвержденных диагнозов, из них двое человек скончались от коронавируса.

Отметим, что на сегодня в Украине подтверждено 480 случаев COVID-19, зафиксировано 11 летальных случаев от коронавируса.

Также напомним, что в Украинских городах вводятся все более жесткие меры безопасности в связи с распространением коронавируса.

По официальным данным Минздрава в Украине зафиксировано уже 475 случаев заболевания коронавирусом. Больше всего случаев заражения приходится на Киев (82), а также Черновицкую (59), Тернопольскую (57) и Черкасскую (46) области.

В связи с рисками заражения ранее Кабмин решил продлить карантин в Украине до 24 апреля. Кроме того, меры эпидемиологической безопасности в разных городах страны постепенно становятся все более жесткими.

Так, в Сумах с 28 марта и до конца карантина жителям запрещено выходить из дома без крайней необходимости. Выходя на улицу, при себе обязательно иметь документы и не приближаться к людям ближе, чем на два метра.

Кроме того, с 30 марта в Одессе появятся блокпосты на въездах и выездах из города, где полицейские, медики, а в случае необходимости и нацгвардейцы, будут проводить выборочный осмотр граждан. 23 блокпоста будут работать как на границе областного центра, так и в области. Людей с повышенной температурой будут отправлять обратно.

Уточним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

Напомним, коронавирусные запреты высмеяли меткими фотожабами: "Расходитесь".

Как сообщала Politeka, Зеленский потребовал экстренного обеспечения аптек, украинцы не выдержали.

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