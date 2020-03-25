В Киеве показали, как дезинфицируют места массового скопления людей

В столице продолжают проводить дезинфекцию мест и локаций, которыми часто пользуются киевляне. Зампредседателя КГГА Петр Пантелеев отметил, что в список таких на дезинфекцию попали также бюветные комплексы города.

В сети показали, как проводится их обработка.

Также сейчас идет санитарная обработка жилых домов.

Напомним, что в Киеве заметили всадника, который решил обойти «ограничение 10-ти» на коне. Одинокий всадник в городе, словно застывшем во времени, выглядел так готично и тревожно, и в то же время забавно: капюшон на голове и рюкзак за спиной выдавали в этом "всаднике апокалипсиса" современного украинца.

В сети шутят, что киевлянин решил проехаться на коне из-за того, что он был 11-м пассажиром автобуса, и его не пустили в салон.

Молодой парень поднял карантинное настроение украинцам, которые уже откровенно скучают на карантине и даже устраивают флэш-мобы.

Напомним, что киевляне на карантине по коронавирусу стараются не унывать, а поддерживать друг друга в тяжелую минуту, перенимая опыт у итальянцев. Так, они собрались у окон и спели хором Гимн Украины. Соответствующее видео опубликовали в соцсетях.

Песня звучала из окон ЖК «Комфорт Таун».

Отметим, что коллективное пение из окон своих квартир – флешмоб, который распространяется по странам, граждан которых отправили на карантин. Скучая взаперти и не зная, чем себя занять и как поддержать бодрое настроение духа, люди устраивают целые концерты на собственных балконах, играя на разных инструментах и распевая вместе известные песни.

Пока нет информации, сколько людей приняли участие в киевском флешмобе.

Закончив петь, жители дома прокричали «Слава Украине!», и призвали желающих следовать их примеру.

По народным приметам туманы в этот день предвещали дождливое, прохладное лето.

Напомним, в Киеве приняли новые меры из-за коронавируса, важное заявление: "не будут пускать..."

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