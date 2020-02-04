Видно, что это не первый раз

Воровку заметили в Киеве в магазине бытовых мелочей возле станции метро «Лесная»

В Киеве ищут карманницу, которая вытаскивает мобильные телефоны покупателей, передает Politeka.net .

Судя по видео, которое опубликовал паблик "Киев Оперативный", женщина ворует не первый раз.

Возможно, воровка специально выбирает маленькие и тесные торговые точки, где легко можно вытащить ценности у покупателя, который заинтересован товаром.

Внимание! #Розыск! В субботу днем, в магазине «Красный маркет» у метро Лесная украли телефон. Может кто видел или знает где обитает данная мадама, прошу сообщить в полицию или написать в Киев Оперативный. Так же будьте осторожны и внимательно смотрите за своими вещами. Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 4. Februar 2020

Всех, кто может помочь обознать или найти женщину, просят обратиться в полицию.

Ранее мы писали, что в одном из магазинов Киева заметили карманную воровку, которая грабила покупателей.

Как сообщается в одном из украинских телеграм-каналов, что за то время, в течение которого воровка находилась в магазине, она успела ограбить нескольких покупателей, которые в это время выбирали одежду для примерки.

“Работала” женщина даже не скрывая лицо, прикрываясь вешалками с другой одеждой.

Напомним, родители бросили троих детей на холод без еды под Киевом.

Как сообщала Politeka, опасный воздух накрыл два района Киева.

Также Politeka писала, что в Киеве пассажир "Укрзализныци" едва не простился с жизнью.