Воровку заметили в Киеве в магазине бытовых мелочей возле станции метро «Лесная»
В Киеве ищут карманницу, которая вытаскивает мобильные телефоны покупателей, передает Politeka.net .
Судя по видео, которое опубликовал паблик "Киев Оперативный", женщина ворует не первый раз.
Возможно, воровка специально выбирает маленькие и тесные торговые точки, где легко можно вытащить ценности у покупателя, который заинтересован товаром.
Всех, кто может помочь обознать или найти женщину, просят обратиться в полицию.
Ранее мы писали, что в одном из магазинов Киева заметили карманную воровку, которая грабила покупателей.
Как сообщается в одном из украинских телеграм-каналов, что за то время, в течение которого воровка находилась в магазине, она успела ограбить нескольких покупателей, которые в это время выбирали одежду для примерки.
“Работала” женщина даже не скрывая лицо, прикрываясь вешалками с другой одеждой.
Напомним, родители бросили троих детей на холод без еды под Киевом.
Как сообщала Politeka, опасный воздух накрыл два района Киева.
Также Politeka писала, что в Киеве пассажир "Укрзализныци" едва не простился с жизнью.