В Киеве в четверг, 26 декабря, ожидается дождливая погода, однако уже в пятницу, 27 декабря, в столице будет снег

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, 26 декабря температура воздуха днем составит +4...+6 градусов. Ночью будет такая же погода.

В пятницу, 27 декабря, ожидается дождь с мокрым снегом. Температура воздуха будет днем и ночью +2...+4 градуса.

В субботу, 28 декабря, также будет снег, температура днем и ночью будет на уровне 0...-2 градуса.

При этом об изменении погодных условий предупредили и в "Киевавтодоре", призвав водителей пользоваться общественным транспортом.

В воскресенье, 29 декабря, в столице по-прежнему будет снег, температура воздуха снизится днем до -1...-3 градусов, ночью будет -3...-5 градусов.

В понедельник, 30 декабря, синоптики уже обещают солнечную погоду, температура воздуха будет -1...-3 градуса днем и -6...-8 градусов ночью.

Согласно прогнозу, 31 декабря в Киеве будет небольшой минус, а 1 января ожидается +2, вероятен мокрый снег.

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Как ожидают синоптики, например, в Харькове, в отличие от многих других городов Украины, температура весь день будет держаться на нулевой отметке термометра, но к ночи может похолодать до -3. При этом во второй половине дня прогнозируют снег или мокрый снег.

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