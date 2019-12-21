В пятницу вечером в Киеве загорелась многоэтажка, вследствие чего погибли двое людей

Появились подробности смертельного пожара в жилом многоэтажном доме в Киеве, который произошел 20 декабря на Виноградаре. Загорелась квартира с людьми на 9 этаже, в результате чего погибли два человека. Из дома спасатели смогли эвакуировать 15 человек из соседних квартир, которым угрожала опасность (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

Также стало известно, что во время пожара были эвакуированы трое детей. Четыре человека были доставлены в больницу.

Всего к тушению пожара были привлечены 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 27 человек личного состава.

Также отмечается, что из-за припаркованных автомобилей во дворе дома у спасателей не было возможности вовремя расставить необходимую технику для ликвидации пожара и спасения людей.

Напомним, что 20 декабря случился пожар и в Одессе, где мобильный телефон стал причиной возгорания общежития. Пожар случился ночью, 20 декабря, в общежитии №6 Одесского национального университета имени Мечникова, которое расположено на улице Довженко, 9а.

По информации спасателей, сигнал о возгорании поступил на линию 101 в 4:52. Прибыв на место, пожарные установили, что горели вещи в подсобке на четвертом этаже, где живет какая-то женщина.

Отмечается, что еще до прибытия спасателей студенты потушили его с помощью ведер с водой, однако огонь успел уничтожить часть вещей.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Сотрудники ГСЧС, приехавшие по вызову, проверили противопожарное водоснабжение здания и пути эвакуации.

Вероятной причиной возгорания, по версии пожарников, считается аварийный режим работы заряжавшегося мобильного телефона, оставленного без присмотра.

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В пожаре на Виноградаре погибли двое Gepostet von Информатор Киев am Freitag, 20. Dezember 2019

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