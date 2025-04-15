Грошова допомога у Києві доступна для тих, хто відповідає певним критеріям.

Українці можуть отримати грошову допомогу в Києві від благодійного фонду "Конвіктус Україна", повідомляє Politeka.

Це фінансове забезпечення надається в рамках проєкту "Інтегрована гуманітарна відповідь в умовах війни та післявоєнного відновлення", який реалізується за підтримки британських організацій та Комітету з надзвичайних ситуацій при стихійних лихах, Disasters Emergency Committee (DEC). Проєкт спрямований на підтримку вразливих груп населення, які постраждали від війни, зокрема внутрішньо переміщених осіб (ВПО), жінок, дітей, осіб з інвалідністю, літніх людей, а також громадян, які втратили житло або доступ до медичних послуг.

Благодійний фонд "Конвіктус Україна" надає підтримку тим, хто найбільше цього потребує. Крім того, передбачено соціальний супровід, який включає соціальних працівників у вирішенні нагальних питань, а також психологічну підтримку у вигляді консультацій для подолання стресу та кризових станів.

Зареєструватися на отримання допомоги можна в Безпечному просторі Safe Space за адресою: пр-т Володимира Івасюка, 20-Б. Графік роботи — з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00. Для отримання додаткової інформації можна звернутися за телефоном +38-067-134-55-40 або через Telegram: @SafeSpaceConvictus.

Проєкт діятиме до листопада 2025 року, надаючи фінпослуги тим, хто найбільше цього потребує в цей важкий час.

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