Вартість не може порадувати, проте варіанти все ж є, ми зібрали для вас найдешевші квартири в Києві, повідомляє Politeka.

Як показує остання статистика, недорогі варіанти житла розкидані по різних районах столиці. Скільки доведеться заплатити покупцям, залежить від стану, будинку та площі.

Проте знайти варіанти, які не сильно вдарять по гаманцю, можна. На кінець 2024 року середня вартість на вторинному ринку столиці становила: однокімнатна – 68 тисяч доларів, двокімнатна – 107, трикімнатна – 151. Однак для тих, хто шукає найдешевші квартири у Києві, є кілька бюджетніших пропозицій з OLX.

Одна з найдоступніших - смартквартира на Троєщині. За 19 тисяч можна придбати компактну дворівневу студію площею 30 квадратних метрів. На першому рівні розташовані кухня, вітальня та санвузол, а на другому – спальня. Для зручності мешканців будинок оснащений підземним паркінгом, хоча паркомісце потрібно оплачувати окремо. Бонусом є зупинка швидкісного трамвая поруч з будинком, що робить пересування містом ще більш зручним.

Також зверніть увагу на однокімнатне житло в Голосіївському районі, що коштує 25 тисяч. Воно має площу 25 квадратних метрів і розташоване на третьому поверсі п'ятиповерхівки. Окрім спальні, є ще ванна, туалет і кухня. Продавець пропонує й усі меблі, що також може бути плюсом для нових власників. І, звісно, локація – до станції метро «Васильківська» всього 10 хвилин пішки.

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