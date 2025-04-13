Безкоштовне житло для переселенців у Києві доступне через кілька різних каналів.

Для тих, хто був змушений залишити свої домівки, безкоштовне житло для переселенців у Києві може стати справжнім порятунком на перший час, повідомляє Politeka.

Так, столиця надає можливість тимчасового проживання в гуртожитках, де люди можуть знайти притулок на період, поки не знайдуть постійне місце проживання.

Щоб потрапити до таких гуртожитків, необхідно зареєструватися у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП), який працює за місцем фактичного проживання. Зареєстровані особи можуть подавати заявку на тимчасовий дім, якщо їхній будинок був пошкоджений чи зруйнований внаслідок війни.

Першочергове право на безкоштовне житло для переселенців у києві мають багатодітні родини, родини з дітьми, вагітні жінки, люди з інвалідністю та пенсіонери. Таким категоріям надаються місця для тимчасового проживання в спеціальних державних установах, і вони можуть звертатися як до ЦНАП, так і до інших організацій, які координують програму.

Крім того, для ВПО створено онлайн-сервіс "Прихисток", де можна переглядати актуальні оголошення від власників нерухомості. Ця платформа дозволяє знайти варіанти помешкань, що відповідають індивідуальним потребам кожного.

Якщо виникнуть питання або потреба в консультації, завжди можна звернутися до гарячої лінії за номером 0(800)332238. Оператори працюють цілодобово і готові надати підтримку в будь-який час доби.

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