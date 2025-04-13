Для тих, хто був змушений залишити свої домівки, безкоштовне житло для переселенців у Києві може стати справжнім порятунком на перший час, повідомляє Politeka.

Так, столиця надає можливість тимчасового проживання в гуртожитках, де люди можуть знайти притулок на період, поки не знайдуть постійне місце проживання.

Щоб потрапити до таких гуртожитків, необхідно зареєструватися у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП), який працює за місцем фактичного проживання. Зареєстровані особи можуть подавати заявку на тимчасовий дім, якщо їхній будинок був пошкоджений чи зруйнований внаслідок війни.

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Першочергове право на безкоштовне житло для переселенців у києві мають багатодітні родини, родини з дітьми, вагітні жінки, люди з інвалідністю та пенсіонери. Таким категоріям надаються місця для тимчасового проживання в спеціальних державних установах, і вони можуть звертатися як до ЦНАП, так і до інших організацій, які координують програму.

Крім того, для ВПО створено онлайн-сервіс "Прихисток", де можна переглядати актуальні оголошення від власників нерухомості. Ця платформа дозволяє знайти варіанти помешкань, що відповідають індивідуальним потребам кожного.

Якщо виникнуть питання або потреба в консультації, завжди можна звернутися до гарячої лінії за номером 0(800)332238. Оператори працюють цілодобово і готові надати підтримку в будь-який час доби.

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