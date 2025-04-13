Бесплатное жилье для переселенцев в Киеве доступно через несколько разных каналов.

Для тех, кто вынужден был покинуть свои дома, бесплатное жилье для переселенцев в Киеве может стать настоящим спасением на первое время, сообщает Politeka.

Так, столица предоставляет возможность временного проживания в общежитиях, где люди могут найти приют на период, пока не найдут постоянное место жительства.

Чтобы попасть в такие общежития, необходимо зарегистрироваться в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП), который работает по месту жительства. Зарегистрированные лица могут подавать заявку на временный дом, если их дом был поврежден или разрушен в результате войны.

Первоочередное право на бесплатное жилье для переселенцев в Киеве имеют многодетные семьи, семьи с детьми, беременные женщины, люди с инвалидностью и пенсионеры. Таким категориям предоставляются места для временного проживания в специальных государственных учреждениях, и они могут обращаться как в ЦНАП, так и в другие организации, координирующие программу.

Кроме того, для ВПЛ создан онлайн-сервис "Прихисток", где можно просматривать актуальные объявления от владельцев недвижимости. Эта платформа позволяет найти варианты, отвечающие индивидуальным потребностям каждого.

Если возникнет вопрос или потребность в консультации, можно обратиться к горячей линии по номеру 0(800)332238. Операторы работают круглосуточно и готовы оказать поддержку в любое время суток.

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