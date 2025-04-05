Грошова допомога в Києві збільшилася для однієї з категорій осіб.

З 1 квітня 2025 року збільшено розмір грошової допомоги в Києві та інших містах для малозабезпечених сімей, повідомляє Politeka.

У цьому контексті особливу увагу варто звернути на нові правила надання фінансової підтримки, де рівень соціальної підтримки зріс завдяки зміненим вимогам.

Гроші надаються домогосподарствам, чий сукупний дохід не перевищує рівень прожиткового мінімуму для родини. Для того, щоб правильно визначити розмір, потрібно обчислити суму прожиткових мінімумів для кожного члена. Наприклад, для домогосподарства з двома дітьми сума прожиткового мінімуму на 2025 рік складе 11 815 грн.

Згідно з нововведеннями в Законі Про державний бюджет України на 2025 рік, рівень забезпечення прожиткового мінімуму для надання підтримки малозабезпеченим збільшено на 5%. Зокрема, для працездатних осіб цей рівень піднявся до 60%, а для дітей до 18 років — до 145%. Важливо, що грошова допомога в Києві для малозабезпечених тепер враховує ці підвищені ставки.

У 2025 році на підтримку таких осіб передбачено 19,7 млрд грн, що дозволить поліпшити соціальний захист та підтримати найбільш вразливі категорії. Міністерство соціальної політики зазначає, що цього бюджету вистачить для забезпечення необхідних умов для малозабезпечених.

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