Денежная помощь в Киеве увеличилась для одной из категорий лиц.

С 1 апреля 2025 г. увеличен размер денежной помощи в Киеве и других городах для малообеспеченных семей, сообщает Politeka.

В этом контексте особое внимание следует обратить на новые правила предоставления финансовой поддержки, где уровень социальной поддержки вырос благодаря изменившимся требованиям.

Деньги предоставляются домохозяйствам, чей совокупный доход не превышает уровень прожиточного минимума для семьи. Для того чтобы правильно определить размер, нужно вычислить сумму прожиточных минимумов для каждого члена. К примеру, для домохозяйства с двумя детьми сумма прожиточного минимума на 2025 год составит 11 815 грн.

Согласно нововведениям в Законе О государственном бюджете Украины на 2025 год, уровень обеспечения прожиточного минимума для оказания поддержки малоимущим увеличен на 5%. В частности, для трудоспособных лиц этот уровень поднялся до 60%, а для детей до 18 лет – до 145%. Важно, что денежная помощь в Киеве для малоимущих теперь учитывает эти повышенные ставки.

В 2025 году в поддержку таких лиц предусмотрено 19,7 млрд грн, что позволит улучшить социальную защиту и поддержать наиболее уязвимые категории. Министерство социальной политики отмечает, что этого бюджета хватит для обеспечения необходимых условий для малоимущих.

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