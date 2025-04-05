Ціни на квартири в Києві залишаються на високому рівні, але є певні варіанти, як купити нерухомість дешевше.

Незважаючи на невеликі коливання в останні місяці, ціни на квартири в Києві все ще залишаються на високому рівні, повідомляє Політека.

Для тих, хто планує купити житло у столиці, варто звернути увагу на те, що вартість зберігає тенденцію до зростання. Попит залишається високим, оскільки більша частина клієнтів прагне придбати житло у більш безпечних районах столиці через воєнну ситуацію.

Ціни на квартири у Києві визначаються багатьма факторами, серед яких важливу роль відіграє поверх, на якому вона розташована. Згідно з аналізом ринку, купити житло на верхніх - коштує значно дорожче, ніж на нижніх.

Апартаменти на першому поверсі є найменш дорогими — близько 1,9 мільйона гривень, тоді як на 22-му - цифра може досягати 3,9 мільйона. На верхніх поверхах (16−25) традиційно вартість вища, оскільки їх часто обирають за можливість насолоджуватися панорамними видами та меншою вологістю.

Водночас, найчастіше покупці обирають 5−7 поверх. Їх приваблює приємніші умови та легша доступність у разі відключень електроенергії. Окрім цього, важливим моментом є і наявність ремонту.

До прикладу, за оселю в ЖК "Олімпік Парк", яка має 43 квадратних метри з ремонтом, просять 3.1 мільйона гривень. Для покупців, як кажуть експерти, вигідніше обрати саме такий варіант, ніж власним коштом облаштовувати все в умовах, де вартість будівельних матеріалів дуже висока.

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