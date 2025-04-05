Цены на квартиры в Киеве остаются на высоком уровне, но есть определенные варианты как купить недвижимость дешевле.

Несмотря на небольшие колебания в последние месяцы, цены на квартиры в Киеве все еще остаются на высоком уровне, сообщает Политика.

Для тех, кто планирует купить жилье в столице, следует обратить внимание, что стоимость сохраняет тенденцию к росту. Спрос остается высоким, поскольку большая часть клиентов стремится приобрести жилье в более безопасных районах столицы из-за военной ситуации.

Цены на квартиры в Киеве определяются многими факторами, среди которых важную роль играет этаж, на котором она расположена. Согласно анализу рынка, купить жилье на верхних - стоит гораздо дороже, чем на нижних.

Апартаменты на первом этаже менее дорогие — около 1,9 миллиона гривен, тогда как на 22-м - цифра может достигать 3,9 миллиона. На верхних этажах (16-25) традиционно стоимость выше, поскольку их часто выбирают за возможность наслаждаться панорамными видами и меньшей влажностью.

В то же время, чаще всего покупатели выбирают 5-7 этаж. Их привлекает более приятные условия и более легкая доступность при отключении электроэнергии. Кроме того, важным моментом является и наличие ремонта.

К примеру, за дом в ЖК "Олимпик Парк", который имеет 43 квадратных метра с ремонтом, просят 3.1 миллиона гривен. Для покупателей, как говорят эксперты, выгоднее выбрать именно такой вариант, чем за свой счет обустраивать все в условиях, где стоимость строительных материалов очень высока.

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