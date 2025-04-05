Подорожчання кави в Києві відбулося в березні 2025 року цінники продовжують переписуватися, повідомляє Politeka.
Згідно з даними з різних магазинів, середній цінник на 210 грамів Nescafe Gold склала 440,30 грн, що на 37,90 грн більше, ніж у попередньому місяці.
Поточні розцінки на каву в основних супермаркетах столиці:
Auchan: Nescafe Gold (210 гр) – 404,00 гривень.
Megamarket: Nescafe Gold (210 гр) – 476,60 гривень.
Середньомісячні цінники на цей товар у березні 2025 року:
Auchan: 391,23 грн
Megamarket: 455,04
Середня вартість: 423,13
Загалом, у березні 2025 року цінники на цей товар стабільно зростали. За останній місяць, з 4 березня до 3 квітня 2025 року, ціна цього продукту збільшилася на 37,90 грн, з 402,40 до 440,30. Зокрема, відзначено підвищення вартості до 446,40 на вихідних 29-30 березня.
Ситуація з подорожчанням кави в Києві є важливою для споживачів, які прагнуть заощадити при купівлі повсякденних товарів.
Для тих, хто звик починати ранок з чашки ароматного напою, підвищення розцінок на Nescafe Gold може стати неприємним сюрпризом. Споживачам варто стежити за цінами в різних мережах, щоб знайти найвигідніші пропозиції та мінімізувати витрати на улюблений напій. Варто розглянути можливість покупки великими партіями або в акційний період, щоб зекономити на улюбленому продукті.
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