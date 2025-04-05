Подорожчання кави в Києві вже відобразилося на любителях цього напою.

Подорожчання кави в Києві відбулося в березні 2025 року цінники продовжують переписуватися, повідомляє Politeka.

Згідно з даними з різних магазинів, середній цінник на 210 грамів Nescafe Gold склала 440,30 грн, що на 37,90 грн більше, ніж у попередньому місяці.

Поточні розцінки на каву в основних супермаркетах столиці:

Auchan: Nescafe Gold (210 гр) – 404,00 гривень.

Megamarket: Nescafe Gold (210 гр) – 476,60 гривень.

Середньомісячні цінники на цей товар у березні 2025 року:

Auchan: 391,23 грн

Megamarket: 455,04

Середня вартість: 423,13

Загалом, у березні 2025 року цінники на цей товар стабільно зростали. За останній місяць, з 4 березня до 3 квітня 2025 року, ціна цього продукту збільшилася на 37,90 грн, з 402,40 до 440,30. Зокрема, відзначено підвищення вартості до 446,40 на вихідних 29-30 березня.

Ситуація з подорожчанням кави в Києві є важливою для споживачів, які прагнуть заощадити при купівлі повсякденних товарів.