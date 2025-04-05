Подорожание кофе в Киеве произошло в марте 2025 года и ценники продолжают переписываться, сообщает Politeka.
Согласно данным из разных магазинов, средний ценник на 210 граммов Nescafe Gold составил 440,30 грн, что на 37,90 грн больше, чем в предыдущем месяце.
Текущие расценки в основных супермаркетах столицы:
Auchan: Nescafe Gold (210 гр) – 404,00 гривен.
Megamarket: Nescafe Gold (210 гр) – 476,60 гривен.
Среднемесячные ценники на товар в марте 2025 года:
Auchan: 391,23 грн
Мегамаркет: 455,04
Средняя стоимость: 423,13
В марте 2025 года ценники на этот товар стабильно росли. За последний месяц, с 4 марта по 3 апреля 2025 года, цена этого продукта увеличилась на 37,90 грн, с 402,40 до 440,30. В частности, отмечено повышение стоимости до 446,40 в выходные 29-30 марта.
Ситуация с подорожанием кофе в Киеве важна для потребителей, стремящихся сэкономить при покупке повседневных товаров.
Для тех, кто привык начинать утро с чашки ароматного напитка, повышение цен на Nescafe Gold может стать неприятным сюрпризом. Потребителям следует следить за ценами в разных сетях, чтобы найти выгодные предложения и минимизировать затраты на любимый напиток. Следует рассмотреть возможность покупки крупными партиями или в акционный период, чтобы сэкономить на любимом продукте.
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