Міська влада зазначає, щоб отримати безкоштовне житло для ВПО в Києві потрібно звертатися до спеціальних центрів.

Через державні та муніципальні програми, а також ініціативи благодійних організацій надається безкоштовне житло для ВПО в Києві, повідомляє Politeka.net.

Київська міська влада створила спеціальні притулки та пункти тимчасового проживання для тих, хто залишився без даху через війну.

Одним із головних напрямків є організація тимчасового житла в спеціальних центрах. Тут переселенці можуть не лише отримати квартиру, але й скористатися медичним обслуговуванням, психологічною допомогою та правовими консультаціями. Пріоритет надається сім’ям з дітьми, літнім людям та інвалідам, але в окремих випадках розглядаються й інші категорії.

Міська влада зазначає, що потрібно звертатися до спеціальних центрів, розташованих у місті. Один із основних ресурсів для переселенців – це платформа shelter.dopomagai.org, де можна подати заявку на проживання в тимчасових притулках. Також підтримку можна отримати через місцеві органи влади, наприклад, Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), або через благодійні організації, які працюють у столиці.

Безкоштовне житло для ВПО в Києві також доступне через платформу «Прихисток», яка дає змогу будь-кому прийняти у себе вдома осіб, що потребують тимчасового прихистку. Це значно полегшує ситуацію для багатьох родин, які шукають захисту від бойових дій.

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