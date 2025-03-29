Деякі особи отримають всього 25% від суми своєї пенсії в Україні, але це стосується не всіх.

У 2025 році змінилися умови виплат пенсій в Україні для громадян, які перебувають на повному державному забезпеченні в спеціалізованих закладах, таких як будинки для літніх людей, повідомляє Politeka.

За новими правилами, ті, які проживають у таких установах, отримують лише чверть своїх грошей. Це передбачено статтею 48 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Таке рішення пояснюється тим, що частина виплат перераховується на рахунок закладу для покриття витрат на медичне обслуговування, догляд, харчування та інші необхідні послуги для мешканців.

Допомога змінюється залежно від категорії. Зокрема, люди, які отримують гроші у зв’язку з втратою годувальника, мають право на 50% своїх виплат, а інші пенсіонери, що перебувають на утриманні в таких закладах, отримують лише 25% від встановленої суми. Проте якщо у пенсіонера є непрацездатні члени родини на утриманні, то вони можуть розраховувати на 50% від загального розміру.

Діти-сироти, які перебувають на державному утриманні через втрату годувальника, продовжують отримувати гроші у повному обсязі. Для громадян, які мають пенсію в Україні за особливі заслуги, виплати здійснюються в повному розмірі, навіть якщо вони перебувають на забезпеченні в державному закладі.

Ці зміни викликали багато обговорень серед українців, адже для багатьох пенсіонерів це суттєве зменшення їхніх доходів, що впливає на їхнє фінансове становище.

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