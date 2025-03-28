Подорожчання овочів у Києві набирає обертів і стає все більш відчутним.

Подорожчання овочів у Києві найбільше припало на огірки та моркву, що викликає занепокоєння у споживачів, повідомляє Політека.

Про це свідчать дані Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ). Аналіз ринку показує, що основною причиною цього є сезонні фактори, які суттєво впливають на ціни.

Перш за все підвищення вартості торкнулося моркви. Якщо на початку року її ціна становила 32,80 гривні за кілограм, то тепер вона піднялася до 47 гривень. Це ріст майже на 30% за останній місяць. Загалом, за останній рік морква стала коштувати на 271% більше.

Виробники пояснюють таку ситуацію тим, що вони поки утримують запаси якісної продукції, і через сезонні фактори попит залишається високим.

Що стосується ціни в супермаркетах, то різниця велика. Наприклад, у магазинах "АТБ" морква коштує 35,89 за кілограм, у "Сільпо" — 39,50, в "Ашан" — 37,90, а в "Мегамаркет" - 59,70 за кілограм.

Подорожчання овочів у Києві також відзначилося на тепличних огірках. Виробники повідомляють, що їх вартість зрослапідвищений попит та скорочення імпорту. Протягом останніх двох тижнів огірки з місцевих тепличних комбінатів стали коштувати на 12% більше, і витратити на них доведеться від 95 до 140.

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