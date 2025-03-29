Популярні мобільні оператори в Україні, зокрема Київстар та lifecell, пропонують абонентам тарифи на будь-який гаманець, щоб кожен міг знайти варіант, який відповідатиме його вимогам, повідомляє Politeka.

Серед актуальних тарифів є декілька бюджетних планів, які підходять для економних користувачів.

Наприклад, у Київстар є тарифний план "LOVE UA Комфорт" за 140 грн на місяць, орієнтований на людей похилого віку та осіб з інвалідністю. Тариф "LOVE UA Комфорт Домашній" за 200 грн також доступний лише для цих категорій користувачів. Окрім того, пакет послуг "LOVE UA Магніт Контракт", вартістю 220 грн, можна підключити тільки при перенесенні номера до мережі Kyivstar, що значно обмежує можливості для користувачів.

У свою чергу, у lifecell доступний пакет послуг "Базовий", який коштує 200 грн на місяць. За ці кошти абоненти отримують 15 ГБ інтернету, безлімітні дзвінки по Україні та доступ до месенджерів без додаткової оплати. Цей тариф доступний для широкої аудиторії і підходить для користувачів, які не хочуть обмежень на свої мобільні послуги.

Тож, для українців, які шукають вигідні пакети послуг, пропонують кілька варіантів, залежно від потреб і умов користування. Кожен зможе обрати умови, які найбільш підходять саме йому.

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