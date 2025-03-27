Мобільний оператор Lifecell розпочав поетапне впровадження змін для своїх абонентів, повідомляє Politeka.

З 19 березня цього року були змінені умови для користувачів тарифного плану «Смарт сім'я». Такі нововведення торкнулися багато абонентів, і тепер компанія підготувала нові умови, які набудуть чинності з 16 квітня. У цей день тарифи «Зроби сам» та «ХендМейд» змінять свою назву, до якої буде додано позначення року — 2024. Це, однак, не єдині зміни, адже вже з 20 травня ці тарифи будуть повністю закриті для підключення.

Клієнти Lifecell, які користуються цими тарифами, можуть не переживати щодо незручностей, оскільки для них будуть застосовані умови інших діючих тарифних планів компанії. Крім того, важливою новиною є те, що кожен абонент, якого торкнуться ці зміни, отримає SMS-повідомлення не пізніше ніж за 7 днів до, в якому будуть розписані детально нові правила.

Також абоненти мають право безкоштовно змінювати тарифний план на інший до 31 травня цього року. В компанії підкреслили, що зміни зачеплять лише невелику кількість клієнтів, а саме 4,5% від усіх користувачів, які не змінювали умови понад 2 роки.

Для тих, хто не хоче погоджуватися з новими правилами, компанія передбачила можливість безперешкодно розірвати договір протягом 7 календарних днів після отримання повідомлення.

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