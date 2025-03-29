Популярные мобильные операторы в Украине, в частности Киевстар и lifecell , предлагают абонентам тарифы на любой кошелек, чтобы каждый мог найти вариант, отвечающий его требованиям, сообщает Politeka.

Среди актуальных тарифов есть несколько бюджетных планов, подходящих для экономных пользователей.

Например, у Киевстар есть тарифный план "LOVE UA Комфорт" за 140 грн в месяц, ориентированный на пожилых людей и лиц с инвалидностью. Тариф "LOVE UA Комфорт Домашний" за 200 грн также доступен только для этих категорий пользователей. Кроме того, пакет услуг "LOVE UA Магнит Контракт", стоимостью 220 грн, можно подключить только при перенесении номера в Kyivstar, что значительно ограничивает возможности для пользователей.

В свою очередь, lifecell доступен пакет услуг "Базовый", который стоит 200 грн в месяц. За эти деньги абоненты получают 15 ГБ интернета, безлимитные звонки по Украине и доступ к мессенджерам без дополнительной оплаты. Этот тариф доступен для широкой аудитории и подходит для пользователей, не желающих ограничений на свои мобильные услуги.

Для украинцев, которые ищут выгодные пакеты услуг, предлагают несколько вариантов, в зависимости от потребностей и условий пользования. Каждый сможет выбрать условия, наиболее подходящие именно ему.

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Напомним Politeka писала, "Киевстар", Vodafone и lifecell хотят изменить статус: в Раду подан законопроект.

Также Politeka писала, что "Киевстар" изменит стоимость тарифов: украинцев предупредили о новом подорожании.

Как сообщала Politeka, В "Киевстаре" сделали важное предупреждение: появятся новые тарифы, что еще нужно знать.