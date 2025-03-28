Загальна сума з урахуванням податку за тарифи на воду в Києві становитиме рекордну суму підвищення.

Українцям слід готуватися до чергового підвищення цмн на водопостачання та водовідведення - тарифи на воду в Києві можуть найбільше подорожчати, повідомляє Politeka.net.

Відомі перші деталі.

Нові ціни набудуть чинності та зростатимуть у два етапи: перший – у квітні, другий – у липні.

З 1 квітня 2025 року централізоване водопостачання коштуватиме 17,57 грн за кубометр (без ПДВ), а водовідведення — 16,41 гривень. Загальна сума з урахуванням податку за тарифи на воду в Києві становитиме 40,78 гривень за кубометр.

Наступне підвищення відбудеться 1 липня 2025 року: вартість водопостачання зросте до 21,42 гривень, а водовідведення — до 17,66 гривень. Разом із ПДВ за тарифи на воду в Києві сума сягне 46,90 грн за кубометр.

У НКРЕКП пояснюють необхідність зміни тарифів забезпеченням стабільної роботи систем водопостачання та водовідведення.

Нагадаємо також, що в квітні на електроенергію оплата не зміниться - вона встановлена на рівні – 4,32 грн/кВт-год. Ця вартість залишатиметься незмінною щонайменше до кінця квітня.

До завершення опалювального сезону споживачі, які використовують електроопалювальні установки, оплачуватимуть електроенергію за зниженим тарифом 2,64 грн/кВт-год за умови, що їхнє місячне споживання не перевищує 2000 кВт-год.

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