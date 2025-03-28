Дізнайтеся, чи можна оскаржити незаконний призов під час мобілізації в Україні.

Мобілізації в Україні не підлягають військовозобов’язані, які мають відстрочку, бронювання чи були визнані непридатними до служби за висновком ВЛК, повідомляє Politeka.

Якщо ж такі громадяни були мобілізовані без проходження військово-лікарської комісії, це вважається незаконним, і такий призов можна оскаржити через суд, розповіла адвокат Наталя Опольська, коментуючи механізми захисту прав незаконно мобілізованих.

Правознавиця пояснила, що звільнення у зв’язку з порушенням процедури можливе, але все залежить від обставин конкретної справи. Мобілізація в Україні має здійснюватися лише відповідно до законодавства, і будь-яке порушення процедури, зокрема неналежно проведена ВЛК, може стати підставою для оскарження призову.

За словами Опольської, незаконно мобілізовані мають два шляхи захисту своїх прав: подати скаргу до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) або звернутися до адміністративного суду. Вона також наголосила, що існує поширений міф про безвихідь ситуації для тих, кого призвали незаконно, однак це не відповідає дійсності.

Мобілізаційний процес під час воєнного стану повинна проходити виключно з дотриманням усіх законних процедур, а будь-яке порушення може бути виправлене шляхом оскарження в суді або в ТЦК та СП.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Мобілізація в Україні: юрист пояснив, скільки ТЦК має часу на адмінстягнення.

Також Politeka писала, Мобілізація в Україні: про що потрібно повідомити ТЦК у березні 2025 року.

Як повідомляла Politeka, Мобілізація в Україні: стало відомо про причини, через які можуть скасувати рішення ВЛК.