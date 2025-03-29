Українцям розповіли, чи зміняться з 1 квітня 2025 року в Одесі тарифи на комуналку.

В Одесі тарифи на комунальні послуги залишаться без змін із 1 квітня 2025 року, передає Політека.

Вартість світла залишиться на рівні 4,32 грн/кВт·г щонайменше до кінця квітня.

Власники електроопалювальних установок продовжать платити по пільговому: 2,64 грн/кВт·год при споживанні до 2000 кіловат на місяць (до кінця опалювального сезону), передає Політека.

Уряд також розширив список пільгових категорій населення, яким надаватиметься електроенергія за зниженою вартістю. До них відносяться:

Співвласники багатоквартирних будинків без газопостачання,

Мешканці районів із проблемним теплопостачанням.

Можливе підвищення тарифів на комуналку в майбутньому: за даними народних депутатів, ринкова ціна на електроенергію вже зараз становить 7-8 гривень кіловат години.

Експерти прогнозують можливе зростання з 1 червня до 6,64 гривень кіловат годину, а протягом 2-3 років – до 9 грн/кВт·год.

Ціни на тепло та газ в Одесі будуть на колишньому рівні.

В Одесі та по всій Україні прайс на тепло, газ та гарячу воду не зміняться завдяки мораторію на підвищення, який продовжує діяти через воєнний стан.

Це означає, що вартість опалення у новому сезоні залишиться на рівні минулорічних показників.

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