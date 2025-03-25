Мобілізація в Україні передбачає низку діагнозів, з якими можуть взяти на службу або навпаки - дати відстрочку.

В умовах війни та загальної мобілізація в Україні передбачає категорію чоловіків, які мають право на відстрочку, якщо у них є проблеми зі здоров'ям, повідомляє Politeka.net.

Юрист Дмитро Решетар роз'яснив, чи можуть призвати чоловіка з діагнозом "двобічний гонартроз 2 ступеня" і супутніми ушкодженнями меніска та хряща.

Він розкрив, що гонартроз (деформуючий артроз колінного суглоба), що має код М17 в міжнародній класифікації, входить до списку захворювань, що використовуються для оцінки придатності до служби.

Коли артроз 2 ступеня вражає один з великих суглобів і супроводжується болями, то така людина підпадає під пункт "б" статті 61, що означає обмежену придатність до служби. У цьому випадку особу можуть направити до небойових частин, таких як логістика, зв'язок, медичні або тилові підрозділи, ТЦК тощо.

Решетар зазначає, що для підтвердження діагнозу хірург військово-лікарської комісії має обов'язково вивчити рентгенівський знімок суглоба. Коли ширина суглобової щілини становить від 2 до 4 мм, це підтверджує 2 стадію хвороби.

Якщо ж щілина менша за 2 мм і є кісткові нарости, це вказує на 3 або 4 стадію гонартрозу, що означає непридатність до служби. 1 стадія хвороби вважається повністю придатною.

Додаткові діагнози, поки триває мобілізація в Україні, враховуються:

пошкодження медіального меніска (код М23)

хондромаляція хряща (М22), теж враховуються

Проте Пояснення до Розкладу хвороб не дають конкретних рекомендацій щодо цих захворювань. У таких випадках рішення приймається на основі ступеня порушення функцій, стабільності стану, історії хвороби та результатів лікування.

Юрист підкреслює, що якщо гонартроз є основним захворюванням, а інші ушкодження — його ускладненнями, то рішення про придатність до служби приймається на основі основного діагнозу. Тому, навіть якщо пошкодження меніска чи хряща є супутніми, їх вплив на функції не буде враховуватися окремо, якщо вони є результатом основного захворювання.

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