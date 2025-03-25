Мобилизация в Украине предполагает ряд диагнозов, с которыми могут взять на службу или наоборот – дать отсрочку.

В условиях войны и всеобщей мобилизация в Украине предусматривает категорию мужчин, имеющих право на отсрочку, если у них есть проблемы со здоровьем, сообщает Politeka.net.

Юрист Дмитрий Решетар разъяснил, могут ли призвать мужчину с диагнозом "двухсторонний гонартроз 2 степени" и сопутствующими повреждениями мениска и хряща.

Он раскрыл, что гонартроз (деформирующий артроз коленного сустава), имеющий код М17 в международной классификации, входит в список болезней, используемых для оценки пригодности к службе.

Когда артроз 2 степени поражает один из крупных суставов и сопровождается болями, такой человек подпадает под пункт "б" статьи 61, что означает ограниченную пригодность к службе. В этом случае лицо могут направить в небоевые части, такие как логистика, связь, медицинские или тыловые подразделения, ТЦК и т.д.

Решетар отмечает, что для подтверждения диагноза хирург военно-врачебной комиссии должен обязательно изучить рентгеновский снимок сустава. Когда ширина суставной щели составляет от 2 до 4 мм, это подтверждает 2 стадию.

Если же щель менее 2 мм и есть костные наросты, это указывает на 3 или 4 стадию гонартроза, что означает непригодность к службе. 1 стадия болезни считается вполне подходящей.

Дополнительные диагнозы, пока идет мобилизация в Украине, учитываются:

повреждение медиального мениска (код М23)

хондромаляция хряща (М22), тоже учитываются

Однако Пояснения к расписанию болезней не дают конкретных рекомендаций по этим заболеваниям. В таких случаях решение принимается на основе степени нарушения функций, стабильности состояния, истории заболевания и результатов лечения.

Юрист подчеркивает, что если гонартроз является основным заболеванием, а другие повреждения его осложнениями, то решение о пригодности к службе принимается на основе основного диагноза. Поэтому, даже если повреждения мениска или хряща сопутствуют, их влияние на функции не будет учитываться отдельно, если они являются результатом основного заболевания.

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