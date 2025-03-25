Базовий тариф на світло з 1 квітня у Києві залишиться незмінним, проте дехто може переплатити.

Тариф на світло з 1 квітня у Києві може змінитись черех постанову Кабміну №632, яка визначає нові правила оплати за електричну енергію, повідомляє Politeka.net.

Пояснюємо, які вступають у силу нові ціни на електроенергію.

Згідно з новими умовами, максимальна вартість кіловата може досягти 6,48 гривень, проте для більшості споживачів ці зміни будуть поступовими.

Базово ціна буде незмінною до кінця місяця 2025 року для більшості українців, зокрема для мешканців квартир, приватних будинків та гуртожитків. Зміни у тарифах поки що не передбачаються.

Для користувачів двозонних лічильників надається знижка на нічний тарифний план – 2,16 гривень.

Однак для користувачів тризонних лічильників тариф на світло з 1 квітня у Києві буде залежати від часу доби:

у пікові години (з 8:00 до 11:00 і з 20:00 до 22:00) – 6,48 грн/кВт·год,

у напівпіковий період – 4,34 грн/кВт·год,

у нічний час (з 23:00 до 07:00) – 1,728 грн/кВт·год.

Окремі умови діють для домогосподарств з електроопаленням. Для них до 2000 кВт·год на місяць діятиме спеціальна ціна 2,64 гривень. Якщо споживання перевищить цей ліміт, додаткові кіловати оплачуються за стандартною ставкою 4,32 гривень.

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