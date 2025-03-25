Базовый тариф на свет с 1 апреля в Киеве останется неизменным, однако некоторые могут переплатить.

Тариф на свет с 1 апреля в Киеве может измениться постановление Кабмина №632, которое определяет новые правила оплаты за электрическую энергию, сообщает Politeka.net.

Объясняем, какие вступают в силу новые цены на электроэнергию.

Согласно новым условиям, максимальная стоимость киловатт может достигнуть 6,48 гривен, однако для большинства потребителей эти изменения будут постепенными.

Базово цена будет оставаться неизменной до конца месяца 2025 для большинства украинцев, в том числе для жильцов квартир, частных домов и общежитий. Изменения в стоимости пока не предусматривается.

Для пользователей двухзонных счетчиков предоставляется скидка на ночной тарифный план – 2,16.

Однако для пользователей трехзонных счетчиков тариф на свет с 1 апреля в Киеве будет зависеть от времени суток:

в пиковые часы (с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00) – 6,48 грн/кВт·ч,

в полупиковый период – 4,34 грн/кВт·ч,

в ночное время (с 23:00 до 07:00) – 1,728 грн/кВтч.

Отдельные условия действуют для домохозяйств с электроотоплением. Для них до 2000 кВтч в месяц будет действовать специальная цена 2,64 гривен. Если потребление превысит этот лимит, дополнительные киловатты оплачиваются по стандартной ставке 4,32.

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