Дізнайтеся, які категорії громадян мають право на отримання двох пенсій в Україні одночасно.

Деякі категорії громадян можуть отримувати дві пенсії в Україні одночасно, повідомляє Politeka.

Відповідно до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» особи з інвалідністю можуть отримати додаткові виплати, якщо вони доглядають за:

дитиною з особливими потребами;

самотньою особливими потребами;

дорослою особою з особливими потребами з дитинства I групи.

Такі доплати можуть значно збільшити її розмір. Виплати по інвалідності призначаються у разі втрати працездатності через загальне захворювання, при наявності відповідного страхового стажу.

Крім того, право на дві пенсійні доплати з'являється у громадян після втрати годувальника. Наприклад, особи з обмеженими можливостями з дитинства або неповнолітні особи можуть одночасно отримувати гроші по втраті годувальника та соціальну допомогу. Соціальна допомога залежить від групи інвалідності та становить від 60% до 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Відповідно, особи з обмеженими можливостями І групи отримують мінімум 100%, а ІІІ групи – 60%.

Також важливо, щоб для отримання соціальної підтримки була офіційна заява МСЕК, яка підтверджує непрацездатність особи.

Отже, пенсія в Україні може бути збільшена за рахунок додаткових виплат для тих, хто доглядає за людьми з інвалідністю або має її сам.

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