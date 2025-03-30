Некоторые категории граждан могут получать две пенсии в Украине и одновременно, сообщает Politeka.

В соответствии с законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» лица с инвалидностью могут получить дополнительные выплаты, если они ухаживают за:

ребенком с особыми потребностями;

одинокими особыми потребностями;

взрослым лицом с особыми потребностями из детства I группы.

Такие доплаты могут существенно увеличить ее размер. Выплаты по инвалидности назначаются в случае потери трудоспособности по общему заболеванию, при наличии соответствующего страхового стажа.

Кроме того, право на две пенсионные доплаты появляется у граждан после потери кормильца. Например, лица с ограниченными возможностями с детства или несовершеннолетние могут одновременно получать деньги по потере кормильца и социальную помощь. Социальная помощь зависит от группы инвалидности и составляет от 60% до 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Соответственно, лица с ограниченными возможностями I группы получают минимум 100%, а III группы – 60%.

Также важно, чтобы для получения социальной поддержки было официальное заявление МСЭК, подтверждающее нетрудоспособность личности.

Следовательно, пенсия в Украине может быть увеличена за счет дополнительных выплат для тех, кто ухаживает за людьми с инвалидностью или имеет ее сам.

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