Експерти Укргідрометцентру та синоптикиня Наталка Діденко розповіли, чим здивує прогноз погоди в Києві та області на 22 березня 2025 року.

Прогноз погоди в Києві та області на суботу, 22 березня 2025 року, обіцяє, що в цей день буде сухо та тепло, повідомляє Політека.

Але далі ситуація трохи погіршиться.

За даними Українського гідрометцентру, 22 березня очікується мінлива хмарність, без опадів. Північно-східний вітер, як передбачає прогноз погоди, досягатиме швидкості 5-10 метрів за секунду, пише Politeka.net.

У столиці в суботу також без опадів, температура вночі становитиме +1+3 тепла, а вдень повітря прогріється до приємних +14+16 градусів.

По області температура коливатиметься від -2 морозу до +3 тепла вночі, а вдень показники термометрів будуть показувати +11+16.

Синоптикиня Наталка Діденко в своєму прогнозі погоди на 22 березня 2025 року розповіла, що в Києві в суботу буде сухо, температура до +14 градусів – ідеально, щоб гуляти та дихати свіжим весняним повітрям.

За словами синоптика, цей день загалом по Україні буде комфортним, до +10+15, лише на крайньому заході, а також у прибережних районах трішки прохолодніше, до +9+12. Сухо майже всюди, окрім Сумської області та в районі навколо Карпат.

А от вже на наступний день, у неділю, в столиці очікується похолодання на кілька градусів – максимум повітря прогріється до +10+12, а також місцями пройде дощ.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, що запроваджено новий вид допомоги для ВПО в Україні: що потрібно знати переселенцям у 2025 році.

Також Politeka писала, які пенсії отримують генерали в Україні, розкрито суми та нові правила виплат.

Крім того, Політека розповідала про індексацію пенсій 2025: коли та на скільки збільшать виплати для українців.