Эксперты Укргидрометцентра и синоптик Наталья Диденко рассказали, чем удивит прогноз погоды в Киеве и области на 22 марта 2025 года.

Прогноз погоды в Киеве и области на субботу, 22 марта 2025 года, обещает, что в этот день будет сухо и тепло, сообщает Политека.

Но дальше ситуация немного ухудшится.

По данным Украинского гидрометцентра, 22 марта ожидается переменная облачность, без осадков. Северо-восточный ветер, согласно прогнозу погоды, будет достигать скорости 5-10 метров в секунду, пишет Politeka.net.

В столице в субботу также без осадков, температура ночью будет +1+3 тепла, а днем ​​воздух прогреется до приятных +14+16 градусов.

По области температура будет колебаться от -2 мороза до +3 тепла в ночные часы, а днем ​​показатели термометров будут показывать +11+16.

Синоптикиня Наталья Диденко в своем прогнозе погоды на 22 марта 2025 года рассказала, что в Киеве в субботу будет сухо, температура до +14 градусов – идеально, чтобы гулять и дышать свежим весенним воздухом.

По словам синоптика, этот день в целом по Украине будет комфортным, до +10+15, только на крайнем западе, а также в прибрежных районах немного прохладнее, до +9+12. Сухо почти повсюду, кроме Сумской области и в районе вокруг Карпат.

А вот уже на следующий день, в воскресенье, в столице ожидается похолодание на несколько градусов – максимум воздух прогреется до +10+12, местами пройдет дождь.

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