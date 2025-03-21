Військовозобов'язані громадяни під час того, як йде мобілізація в Україні, можуть без візиту до ТЦК інформувати про зміну сімейного стану.

В час, коли йде мобілізація в Україні, це можна зробити через онлайн-застосунок або рекомендований лист, повідомляє Політека.

Як йдеться на порталі "Юристи.UA", громадяни зобов'язані повідомляти територіальні центри комплектування про всі зміни в своєму соціальному статусі, зокрема про реєстрацію шлюбу чи народження дітей.

Для цього існує кілька зручних способів, які дозволяють зробити це без необхідності особисто відвідувати ТЦК. Одним із найзручніших способів є онлайн-застосунок "Резерв+". Юрист Євген Корнійчук підкреслив, що це є легким та швидким способом повідомити ТЦК.

Окрім онлайн-методу, можливе також інформування через пошту в час, коли мобілізація в Україні триває. Адвокатка Ангеліна Лисак порадила направити до територіального центру комплектування рекомендований лист із описом вкладення. До листа слід додати копію свідоцтва про шлюб чи народження.

Раніше ми також писали, що окремі категорії чоловіків можуть потрапити на службу до територіального центру комплектуванні. Це також стосується тих, хто хоче перевестися із бойового підрозділу до тилового. Детальніше - чтайте за посиланням.

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