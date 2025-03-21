Военнообязанные граждане во время того, как идет мобилизация в Украине, могут без визита в ТЦК информировать об изменении семейного положения.

Во время, когда идет мобилизация в Украине, это можно сделать через онлайн-приложение или рекомендованное письмо, сообщает Политека.

Как говорится на портале "Юристи.UA", граждане обязаны сообщать территориальным центрам комплектования обо всех изменениях в своем социальном статусе, в частности о регистрации брака или рождении детей.

Для этого существует несколько удобных способов, позволяющих сделать это без необходимости лично посещать ТЦК. Одним из самых удобных способов является онлайн-приложение "Резерв+". Юрист Евгений Корнийчук подчеркнул, что это легкий и быстрый способ сообщить ТЦК.

Кроме онлайн-метода, возможно также информирование по почте в то время, когда мобилизация в Украине продолжается. Адвокат Ангелина Лысак посоветовала направить в территориальный центр комплектования заказное письмо с описанием вложения. К письму следует добавить копию свидетельства о браке или рождении.

Ранее мы также писали, что отдельные категории мужчин могут попасть на службу в территориальный центр комплектования. Это также касается тех, кто хочет перевестись из боевого подразделения в тыловое. Подробнее – читайте по ссылке.

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