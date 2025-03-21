Оренда у Києві продовжує змінюватися, а вартість в різних районах можуть суттєво відрізнятися, що дає орендарям більше можливостей для вибору.

Оренда у Києві протягом останнього місяця значно знизилася - це стосується, як однокімнітних, так і трьохкімнатних квартир, повідомляє Politeka.net.

Середній цінник впала на 3 000 грн – з 20 798 до 18 000, що становить мінус 13,45%. За останні шість місяців ціни знизились ще більше – на понад 6 000 грн, або 25,91% від попередньої вартості.

Актуальні ціни:

1-тні квартири найчастіше здаються за 14 400, 16 800 або 20 000 гривень. Кількість оголошень із такими ціновим діапазном– 8,8%.

2-тні квартири найпопулярніші за 10 000 грн (9,2% оголошень), а також поширені варіанти за 12 000 і 14 000 (7,9%).

3-тні квартири здебільшого пропонують за 30 400 гривень (10,6% оголошень).

В середньому, вартість коливається від 11 000 до 26 177 гривень, а різниця між найдешевшими та найдорожчими варіантами складає 15 177.

Де найдешевше:

Деснянський – 11 000 грн.

Дніпровський, Святошинський – 14 000.

Дарницький – 15 000.

Оболонський – 17 000.

Голосіївський – 18 000.

Подільський – 21 150.

Де оренда в Києві найдорожча:

Печерський район – 26 177.

Шевченківський район – 26 000.

Солом’янський район – 25 000.

Таким чином, ринок продовжує змінюватися, а ціни в різних районах можуть суттєво відрізнятися, що дає орендарям більше можливостей для вибору.

Джерело.

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