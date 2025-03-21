Аренда в Киеве продолжает меняться, а стоимость в разных районах могут существенно разниться, что дает арендаторам больше возможностей для выбора.

Аренда в Киеве в течение последнего месяца значительно снизилась – это касается как однокомнитных, так и трехкомнатных квартир, сообщает Politeka.net.

Средний ценник упал на 3000 грн - с 20798 до 18000, что составляет минус 13,45%. За последние цены опустились еще больше – более чем на 6 000 грн, или 25,91% от предыдущей стоимости.

Актуальные цены:

1-е квартиры чаще всего сдаются за 14 400, 16 800 или 20 000 гривен. Количество объявлений с такими ценовым диапазном – 8,8%.

2-х квартиры самые популярные по 10 000 грн (9,2% объявлений), а также распространенные варианты за 12 000 и 14 000 (7,9%).

3-е квартиры в основном предлагают за 30 400 гривен (10,6% объявлений).

В среднем стоимость колеблется от 11 000 до 26 177 гривен, а разница между самыми дешевыми и дорогими вариантами составляет 15 177 гривен.

Где самое дешевое:

Деснянский – 11 000 грн.

Днепровский, Святошинский – 14000.

Дарницкий – 15000.

Оболонский – 17 000.

Голосеевский – 18000.

Подольский – 21150.

Где аренда в Киеве самая дорогая:

Печерский район – 26177.

Шевченковский район – 26 000.

Соломенский район – 25 000.

Таким образом, рынок продолжает меняться, а стоимость в разных районах могут существенно разниться, что дает арендаторам больше возможностей для выбора.

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