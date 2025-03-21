Існують певні фактори, яі пожуть вплинути на подорожчання цукру у Києві, повідомляє Політека.

Відповідно до даних, які надало Міністерство аграрної політики та продовольства України, у 2023 році в Україні було вироблено близько 1,8 мільйона тонн, що перевищує внутрішні потреби країни, які складають до мільйона тонн на рік.

Подорожчання цукру у Києві: вартість у 2024

Тому, на перший погляд, стабільні ціни на цей товар виглядають логічними. На початку 2024 року середня оптова вартість становила 23-24 гривні за кілограм, а відпускні ціни варіювалися між 26,5 і 27,5 гривнями.

Однією з основних причин такої стабільності є обмеження експорту. Відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння, Україна обмежила його обсяг до 650 тисяч тонн у 2023/2024 маркетинговому році. Це дозволило зберегти достатній запас продукту на внутрішньому ринку і стримати зростання цін.

Подорожчання цукру у Києві: прогнози на літо 2025

Прогнози щодо вапртості влітку 2025 року є обережними. Експерти зазначають, що завдяки високим експортним митам та обмеженням квот на експорт, обсяги товару в країні можуть залишатися на високому рівні, що підтримуватиме стабільність або навіть сприятиме зниженню цін.

Водночас, вартість на інші солодощі може зрости через глобальні тенденції на ринку сировини.

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