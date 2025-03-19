Згідно з новими положеннями, пенсія в Україні до 50% може бути утримана у деяких ситуаціях.

Починаючи з березня 2025 року, частині пенсіонерів до 50% буде зменшена пенсія в Україні, навіть попри проведену індексацію, повідомляє Politeka.net.

Це відбуватиметься на підставі судових рішень, постанов і вироків.

Згідно з новими положеннями, пенсійні виплати до 50% можуть бути утримані у таких ситуаціях:

Сплата аліментів – кошти можуть спрямовуватися на утримання дітей, колишнього чоловіка/дружини чи батьків.

Відшкодування шкоди – якщо пенсіонер завдав шкоди іншій особі (наприклад, спричинив травмування або смерть потерпілого).

Компенсація збитків підприємствам – у разі, якщо колишній працівник заподіяв матеріальну шкоду компанії та має відшкодувати її за рішенням суду.

Таким чином, українцям варто уважно стежити за своїми фінансовими зобов’язаннями, щоб уникнути несподіваних утримань із виплат.

Пенсія в Україні до 20% може бути втраченою пенсіонерами, які приховують свій трудовий статус. Якщо пенсіонер офіційно працює, але не повідомляє про це Пенсійний фонд (ПФУ), йому можуть перерахувати гроші з урахуванням відповідних відрахувань.

Рекомендується своєчасно повідомляти про зміну статусу (наприклад, при офіційному працевлаштуванні) та регулярно перевіряти судові рішення, які можуть стосуватися їхніх виплат. Це допоможе уникнути неприємних сюрпризів і фінансових втрат.

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