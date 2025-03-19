Чоловіки, які мають серйозні порушення роботи нервової системи, можуть бути визнані непридатними до військової служби поки триває мобілізація в Україні.

Мобілізація в Україні передбачає, що чоловіки, які мають серйозні порушення роботи нервової системи можуть бути визнані непридатними до військової служби, повідомляє Politeka.net.

Можливість було внесено відповідно до наказу Міністерства оборони №262.

Це не торкнеться особ з прогресуючими атрофічними захворюваннями, частими епілептичними нападами чи важкими запальними ураженнями центральної нервової системи.

Хвороби, які дають право на відстрочку від служби:

Запальні ураження ЦНС, що стрімко розвиваються та спричиняють серйозні порушення функцій:

менінгіт,

енцефаліт,

мієліт,

енцефаломієліт,

внутрішньочерепні та внутрішньохребцеві абсцеси.

Прогресуючі атрофії та порушення нервової системи:

церебральний параліч,

хвороба Паркінсона,

розсіяний склероз,

усі види дистоній (окрім вегетосудинної).

Епілепсія (у випадку частих нападів або виражених психічних розладів).

Також хвороби периферичної нервової системи, що швидко прогресують та призводять до значних порушень функцій, можуть бути підставою для відстрочки.

Для отримання звільнення від мобілізації в Україні через стан здоров’я військовозобов’язаному потрібно подати медичні документи, що підтверджують діагноз, до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Остаточне рішення ухвалює військово-лікарська комісія (ВЛК).

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