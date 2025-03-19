За підрахунками на основі спеціального калькулятора, стало відомо, в якому разі пенсія в Україні може бути вищою за мінімальну зарплату.

Пенсія в Україні зазвичай менша за зарплату, проте є категорії громадян, які можуть отримувати виплати, що перевищують їхній рівень доходу під час роботи, повідомляє Politeka.net.

Стало відомо, кому з українців пощастить у 2025-ому.

За підрахунками на основі спеціального калькулятора, якщо людина після досягнення пенсійного віку (60 літ) продовжить працювати ще 10 років і оформить пенсію у 70, маючи 50 років страхового стажу та отримуючи мінімальну заробітну плату (8 000 грн), то її пенсійні нарахування у березні 2025 року становитимуть 9 118 гривень.

Цей розрахунок зроблено за загальними умовами, без урахування пільг для ветеранів війни, дітей війни та осіб із заслугами перед Батьківщиною.

Таким чином, довший трудовий стаж та пізніше оформлення виплат можуть суттєво збільшити її розмір.

Нагадаємо також, що в ПФУ готуються до змін у пенсійній системі - уже в 2025 році може бути запроваджена накопичувальна пенсія в Україні.

Це означає, що громадяни отримуватимуть гроші не лише із солідарної системи, а й із власного накопичувального рахунку. Наразі нарахування фінансуються за солідарною моделлю: внески працюючих громадян спрямовуються на виплати нинішнім пенсіонерам.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, ПФУ без попередження "урізав" пенсію: українцям дали пораду, як повернути свіої гроші.

Також Politeka писала, Після звільнення суддя отримав чималу суму пенсії: він вирішив, що йому замало та відсудив ще більше.

Як повідомляла Politeka, Пенсіонерам можуть одразу виплатити пенсію за шість місяців: в ПФУ розкрили, що для цього потрібно.