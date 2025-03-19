По подсчетам на основе специального калькулятора, стало известно, в ком случае пенсия в Украине может быть выше минимальной зарплаты.

Пенсия в Украине обычно меньше зарплаты, однако есть категории граждан, которые могут получать выплаты, превышающие их уровень дохода во время работы, сообщает Politeka.net.

Стало известно, кому из украинцев повезет в 2025 году.

По подсчетам на основе специального калькулятора, если человек после достижения пенсионного возраста (60 лет) продолжит работать еще 10 лет и оформит ее в 70, имея 50 лет страхового стажа и получая минимальную заработную плату (8 000 грн), то его пенсионные начисления в марте 2025 года составят 9118 гривен.

Этот расчет произведен по общим условиям, без учета льгот для ветеранов войны, детей войны и лиц с заслугами перед Родиной.

Таким образом, более длительный трудовой стаж и позже оформление выплат могут существенно увеличить ее размер.

Напомним также, что в ПФУ готовятся к изменениям в пенсионной системе – уже в 2025 году может быть введена накопительная пенсия в Украине.

Это означает, что граждане будут получать деньги не только из солидарной системы, но и с собственного накопительного счета. Пока начисления финансируются по солидарной модели: взносы работающих граждан направляются на выплаты нынешним пенсионерам.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, ПФУ без предупреждения "урезал" пенсию: украинцам дали совет, как вернуть свои деньги.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.