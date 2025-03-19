З 21 березня вводять нові правила проїзду в Києві на громадському транспорті під час повітряної тривоги, повідомляє Politeka.

Відповідно до рішення Київської міської військової адміністрації, всі види наземного транспортних засобів — як приватний, так і комунальний — зупинятимуться біля укриттів, розташованих уздовж маршруту. Це дасть можливість пасажирам за бажанням залишити транспорт і сховатися в безпечному місці. Після того, як пасажири вийдуть, водії мають повідомити про можливість продовження руху, і рухатися далі.

Зміни також торкнуться посадових інструкцій водіїв, зазначив начальник КМВА Тимур Ткаченко. Водночас у київському метро під час тривоги рух поїздів на наземних ділянках залишається обмеженим. Ці нові правила стануть кроком для підвищення безпеки громадян і зменшення напруженості на міському транспорті під час сигналу небезпеки.

Рішення щодо відновлення руху наземного транспорту стало відповіддю на чисельні звернення громадян, які обурювалися через неможливість безпечно пересуватися містом під час тривоги. Тож тепер жителі мають нові правила проїзду у Києві.

До слова, на початку повномасштабного вторгнення майже в усіх українських містах була введена заборона на транспортний рух під час тривоги, однак у столиці це обмеження не скасували, що ускладнило пересування між лівим і правим берегами Дніпра через навантаження на метрополітен.

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