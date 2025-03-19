С 21 марта вводятся новые правила проезда в Киеве на общественном транспорте во время воздушной тревоги, сообщает Politeka.

Согласно решению Киевской городской военной администрации, все виды наземных транспортных средств — как частное, так и коммунальное — будут останавливаться у укрытий, расположенных вдоль маршрута. Это позволит пассажирам по желанию покинуть транспорт и скрыться в безопасном месте. После того, как пассажиры выйдут, водители должны сообщить о возможности продолжения движения и двигаться дальше.

Изменения также затронут должностные инструкции водителей, отметил начальник КМВА Тимур Ткаченко. В то же время в киевском метро во время тревоги движение поездов на наземных участках остается ограниченным. Эти новые правила станут шагом по повышению безопасности граждан и уменьшению напряженности на городском транспорте во время сигнала опасности.

Решение о возобновлении движения наземного транспорта стало ответом на многочисленные обращения граждан, которые возмущались из-за невозможности безопасно передвигаться по городу во время тревоги. Теперь жители имеют новые правила проезда в Киеве.

К слову, в начале полномасштабного вторжения почти во всех украинских городах был введен запрет на транспортное движение во время тревоги, однако в столице это ограничение не отменили, что усложнило передвижение между левым и правым берегами Днепра из-за нагрузки на метрополитен.

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