Мобілізація в Україні триває, і в квітні 2025 року на військовий облік повинні стати всі юнаки, які досягли 17-річного віку.

Це обов’язкова процедура, особливо в час, коли йде мобілізація в Україні, пише Політека.

Як пише NV, згідно з чинним законодавством, стати на облік повинні всі 17-річні юнаки, незалежно від місця проживання чи навчання. Якщо хлопець ще вчиться у школі, інформацію про це зазвичай надають навчальні заклади. В інших випадках це завдання покладається на органи місцевого самоврядування, ОСББ або роботодавців.

Варто зазначити, що ця процедура у 17 років не означає негайного призову на службу. Мобілізація в Україні розпочинається з 25 років, а до цього часу всі дані зберігаються у реєстрі "Оберіг".

Спочатку юнак отримує відповідне повідомлення з вказаною датою відвідування територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У минулі роки повістки вручали особисто або надсилали поштою. Якщо школяр з якихось причин не потрапив на облік разом з однокласниками, він зобов’язаний зробити це самостійно до визначеного терміну.

Раніше ми також писали, що не всі зобов'язані проходити ВЛК, і існують певні винятки, які варто знати, щоб уникнути штрафів і проблем із законом.

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