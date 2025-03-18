Мобилизация в Украине продолжается, и в апреле 2025 года на военный учет должны стать все молодые люди, достигшие 17-летнего возраста.

Это обязательная процедура, особенно в то время, когда идет мобилизация в Украине , пишет Политека.

Как пишет NV, согласно действующему законодательству, стать на учет должны все 17-летние юноши, независимо от места жительства или учебы. Если он еще учится в школе, информацию об этом обычно предоставляют учебные заведения. В других случаях эта задача возлагается на органы местного самоуправления, ОСМД или работодателей.

Следует отметить, что эта процедура в 17 лет не означает немедленного призыва на службу. Мобилизация в Украине начинается с 25 лет, а до этого все данные хранятся в реестре "Оберіг".

Первоначально молодой человек получает соответствующее уведомление с указанной датой посещения территориального центра комплектования и социальной поддержки. В прошлые годы повестки вручали лично или отправляли по почте. Если школьник по каким-либо причинам не попал на учет вместе с одноклассниками, он обязан сделать это самостоятельно до определенного срока.

Ранее мы также писали , что не все обязаны проходить ВЛК, и существуют определенные исключения, которые следует знать, чтобы избежать штрафов и проблем с законом.

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