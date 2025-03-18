Збільшилась мінімальна пенсія в Україні, проте такі зміни торкнулися не українців.

Мінімальна пенсія в Україні за інвалідністю, що були призначені громадянам, постраждалим унаслідок Чорнобильської катастрофи, зросли з 1 березня 2025 року, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли у ПФУ.

Пенсійні виплати за інвалідністю зросла на 11,5%. Це підвищення передбачене статтею 54 Закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Після індексації мінімальна пенсія в Україні для осіб, чия інвалідність настала через каліцтво або захворювання внаслідок аварії на ЧАЕС, становлять:

І група – 9 855,71 грн (+1 016,51 гривень)

ІІ – 7 884,57 (+813,21)

ІІІ – 6 077,70 (+626,85)

Також зросли виплати для учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. Вони автоматично перераховуються відповідно до нового розміру середньої заробітної плати за 2024 рік, який становить 17 486,60 грн.

Розміри залежать від інвалідності:

І група – 100% від середньої зарплати – 17 486,6 (+3 178,14)

ІІ група – 80% – 13 989,28 (+2 542,51)

ІІІ – 60% – 10 491,96 (+1 906,88)

Це підвищення є частиною державної політики соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

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