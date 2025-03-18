Подорожчання картоплі в Києві вже позначилося на фінансовому становищі місцевих мешканців.

У березні 2025 року зафіксовано подорожчання картоплі в Києві, повідомляє Politeka.

Середній цінник на популярний овоч наразі становить 32,30 грн за 1 кілограм, що на 0,45 дорожче, ніж у лютому 2025 року.

Поточні ціни на цей продукт в різних магазинах столиці варіюються:

Ашан: 27,90 гривень за 1 кг (17.03.2025)

Мегамаркет: 42,20 за 1 кг (15.03.2025)

Метро: 26,80 за 1 кг (17.03.2025)

У середньому по магазинах у лютому 2025 року товар коштувалв 31,98 грн за, що свідчить про незначне подорожчання. Окрім цього, картоплина молода подорожчала до 35,90 гривень. Раніше, у лютому, її вартість становила 44,90, що є зниженням на 9 грн.

Цінники на популярний овоч в столиці демонструють значні коливання залежно від магазину та часу. Для порівняння, у лютому 2025 року ціна на картоплину рожеву становила 36,06 грн, тоді як у середині березня 2025 року вона піднялася до 37,64 гривень.

Подорожчання картоплі в Києві відображає загальні тенденції збільшення цін на продукти харчування в столиці, що впливає на бюджет споживачів. Очікується, що цінники на цей продукт можуть продовжувати змінюватися, залежно від сезонних факторів та коливання ринку

Спостереження за цінами дає можливість краще планувати покупки та коригувати витрати на овочі в умовах економічної нестабільності.

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