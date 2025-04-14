Призвати на службу під час мобілізації в Україні можуть навіть тих, хто навчається.

Мобілізація в Україні продовжується, і питання призову студентів залишаються актуальними, повідомляє Pоliteka.

Хоча частина освітян має право на відстрочку, є категорії, які можуть бути мобілізовані.

Згідно з українським законодавством, учасники навчального процесу, які вперше навчаються на магістратурі чи бакалавраті, мають право на відстрочкуі. Також звільнені від призову здобувачі освіти професійно-технічних, фахових передвищих навчальних закладів, а також аспіранти та докторанти денної форми навчання. Окрім того, не підлягають мобілізаційному процесу науковці та науково-педагогічні працівники, якщо працюють на основній посаді не менше ніж на 0,75 ставки.

Проте є й категорії освітян, яких можуть мобілізувати. Це студенти, які здобувають другу або третю вищу освіту, студенти заочної форми навчання або ті, хто вступив на освіту нижчого рівня (наприклад, після бакалавра вступив на спеціаліста). Також можна мобілізувати аспірантів, які навчаються на другому чи третьому курсі.

Щоб оформити відстрочку, учасник навчального процесу має подати довідку з навчального закладу, яка підтверджує його форму навчання та дату закінчення навчання. Якщо ж здобувач освіти не отримав відстрочку вчасно, йому можуть видати повістку. Мобілізація в Україні стосується не всіх студентів, але важливо оформити всі документи, щоб уникнути призову.

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