Особи, що страждають від тяжких захворювань печінки не можуть бути призваними на службу поки триває мобілізація в Україні.

Триває повномасштабна війна та загальна мобілізація в Україні, однак існують винятки для осіб, які мають певні захворювання, зокрема, проблеми з печінкою, тому їх не призовуть, повідомляє Politeka.net.

Це передбачено наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року.

Особи, що страждають від тяжких захворювань печінки, таких як цироз, хронічні гепатити та інші серйозні недуги, не можуть бути призваними на службу .

До категорії осіб, що не підлягають мобілізаційному процесу, відносяться чоловіки, у яких діагностовано:

алкогольну хворобу;

токсичне ураження;

печінкову недостатність.

Також мобілізація в Україні омине чоловіків, у яких є серйозні функціональні порушення, пов’язані з наступними захворюваннями:

хронічні гепатити — запалення, яке триває більше шести місяців, включаючи вірусні форми (B, C, D) та аутоімунні захворювання;

фіброз — патологічне розростання сполучної тканини, яке порушує структуру і функцію органу;

цироз — незворотне рубцювання тканин печінки, що зазвичай є результатом фіброзу і серйозно впливає на її функціонування.

Щоб бути звільненим, військовозобов'язаний повинен пройти медичне обстеження у військово-лікарській комісії (ВЛК). Рішення про непридатність ухвалюється на основі висновків лікарів, які оцінюють тяжкість захворювання та його вплив на загальний стан здоров’я.

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