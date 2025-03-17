Лица, страдающие тяжелыми заболеваниями печени, не могут быть призваны на службу, пока продолжается мобилизация в Украине.

Продолжается полномасштабная война и всеобщая мобилизация в Украине, однако существуют исключения для лиц, имеющих определенные заболевания, в частности, проблемы с печенью, поэтому их не призывают, сообщает Politeka.net.

Это предусмотрено приказом Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024г.

Лица, страдающие тяжелыми болезнями печени, такими как цирроз, хронические гепатиты и другие серьезные недуги, не могут быть призваны на службу.

К категории лиц, не подлежащих мобилизационному процессу, относятся мужчины, у которых диагностировано:

алкогольную болезнь;

токсическое поражение;

печеночную недостаточность.

Также мобилизация в Украине обойдет мужчин, у которых есть серьезные функциональные нарушения, связанные со следующими хворями:

хронические гепатиты – воспаление, которое длится более шести месяцев, включая вирусные формы (B, C, D) и аутоиммунные заболевания;

фиброз - патологическое разрастание соединительной ткани, нарушающее структуру и функцию органа;

цирроз — необратимое рубцевание тканей печени, что обычно является результатом фиброза и серьезно влияет на ее функционирование.

Чтобы быть уволен, военнообязанный должен пройти медицинское обследование в военно-врачебной комиссии (ВЛК). Решение о непригодности принимается на основе выводов врачей, оценивающих тяжесть заболевания и его влияние на общее состояние здоровья.

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